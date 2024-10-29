Акции «Хэдхантера» на Мосбирже росли почти на 10%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стоимость акций МКПАО «Хэдхантер» в начале торгов на Московской бирже поднималась почти на 10%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика котировок отмечена на фоне рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2024 года в размере 907 рублей на обыкновенную акцию.
По данным на 10:00 мск, акции «Хэдхантера» росли на 9,76%, до 4,5 тыс. рублей за бумагу. К 10:05 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 4, 374 тыс. рублей за бумагу (+6,68%).
Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предложено установить 17 декабря 2024 года.
Во втором квартале 2024 года выручка компании по МСФО выросла на 39,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 9,82 млрд рублей. Чистая прибыль группы снизилась на 25%, до 2,28 млрд рублей.