«Аэрофлот» разрешил до 15 мая бесплатно провозить спортивное снаряжение

Как уточняется, акция действует для полетов по 15 мая 2025 года по билетам, проданным с 25 октября 2024 года по 15 мая 2025 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также на рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU, за исключением SU3000−5399 и перевозок в/из Гаваны и Варадеро (Куба). Бесплатно перевезти снаряжение можно по билетам всех тарифов, кроме групп «Лайт» и «Шаттл».