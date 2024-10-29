«Аэрофлот» разрешил до 15 мая бесплатно провозить спортивное снаряжение

«“Аэрофлот” в рамках традиционной ежегодной акции предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного багажа для провоза спортивного снаряжения. В рамках акции можно перевезти один комплект лыжного снаряжения, либо снаряжение для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга или дайвинга общим весом до 23 кг», — говорится в сообщении.
Как уточняется, акция действует для полетов по 15 мая 2025 года по билетам, проданным с 25 октября 2024 года по 15 мая 2025 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также на рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU, за исключением SU3000−5399 и перевозок в/из Гаваны и Варадеро (Куба). Бесплатно перевезти снаряжение можно по билетам всех тарифов, кроме групп «Лайт» и «Шаттл».
В пресс-службе добавили, что дополнительное место багажа для бесплатной перевозки спортивного снаряжения не учитывается при определении тарифов для оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется при наличии свободной багажной емкости согласно общим правилам предварительного бронирования сверхнормативного и нестандартного багажа.