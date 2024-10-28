Wildberries запустит сервис торговли между продавцами

«Объединенная компания Wildberries и Russ готовится предоставить возможность своим продавцам торговать с юридическими лицами. Направление B2B-продаж будет развиваться на платформе “Wildberries для бизнеса”. Заключение B2B-сделок уже возможно на сайте маркетплейса в тестовом формате для части продавцов Wildberries», — сообщили в компании.