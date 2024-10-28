ВТБ рассказал о пяти аномалиях на финансовом рынке

ВТБ наблюдает пять аномалий на финансовом рынке в текущий момент, рассказал на звонке с журналистами первый зампредправления банка Дмитрий Пьянов.
По его словам, во-первых, в практику превратилось то, что банки стали привлекать пассивы с надбавкой к ключевой ставке. Сейчас эта надбавка достигла 3 процентных пунктов (п.п.) к ключевой ставке. По его словам, пассивы уже имеют оценку «ключевая ставка плюс», а дальнейшее повышение ставки приведет к мгновенной переоценке активов по аналогичной формуле.
Во-вторых, кредитный портфель по юридическим лицам потерял чувствительность к росту ключевой ставки. Крупные банки продолжают наращивать портфели ссуд бизнесу, а тот регулярно увеличивает обязательства перед банками. «Мы четко видим, что у крупных государственных участников есть потеря чувствительности. Это одновременно плохо для денежно-кредитной политики, так как это повышает вероятность дальнейших количественных ограничений, поскольку не работает ценовой и монетарный момент», — отметил Пьянов.
Третья аномалия — нерелевантность существующих метрик денежного рынка. В частности, он привел в пример ставку RUONIA (Ruble OverNight Index Average, процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга на один рабочий день). Она рассчитывается ежедневно ЦБ как усредненное значение сделок 35 крупных банков. По мнению Пьянова, RUONIA «потеряла актуальность», так как «те инструменты пассивов, цену которых меряет RUONIA», на межбанке не нужны. Банкам нужен откалиброванный норматив краткосрочной ликвидности, который ЦБ обещал лишь к 2026 году.
Еще одна аномалия — рекордная по длительности инверсивность процентной кривой (ситуация, когда ставки доходности по краткосрочным фиксированным инструментам выше, чем по долгосрочным). Такая ситуация может случаться на рынке, но она сохраняется больше года, что является максимумом за всю историю наблюдений. По словам Пьянова, главная причина этого — «определенная свобода интерпретации, сколько по времени наш основной борец в инфляцией, будет приводить инфляцию через монетарные методы к своему таргету». «И там все, как рынок, ошибались с точки зрения срока», — заключил первый зампред правления ВТБ.
Наконец, пятая аномалия — это рекордные заимствования банков у ЦБ. Банки занимают у ЦБ не для физического привлечения, а для того, чтобы укладываться в норматив краткосрочной ликвидности. «Банки вынуждены покупать нормативную ликвидность, и все сейчас находятся в одинаковых условиях», — резюмировал он. По словам Пьянова, если провести опрос банков, главным ответом будет «НКЛ (норматив краткосрочной ликвидности — Forbes) кончился».