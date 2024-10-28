ВТБ рассказал о пяти аномалиях на финансовом рынке

Еще одна аномалия — рекордная по длительности инверсивность процентной кривой (ситуация, когда ставки доходности по краткосрочным фиксированным инструментам выше, чем по долгосрочным). Такая ситуация может случаться на рынке, но она сохраняется больше года, что является максимумом за всю историю наблюдений. По словам Пьянова, главная причина этого — «определенная свобода интерпретации, сколько по времени наш основной борец в инфляцией, будет приводить инфляцию через монетарные методы к своему таргету». «И там все, как рынок, ошибались с точки зрения срока», — заключил первый зампред правления ВТБ.