ВТБ переваривает ставку

Чистые процентные доходы упали на 26%, до ₽422,2 млрд, а чистые комиссионные доходы выросли на 18%, до ₽186,6 млрд.
Чистая прибыль за 10 месяцев уменьшилась на 0,3%, до ₽375 млрд, а прибыль за сентябрь увеличилась на 13%, до ₽98 млрд.
ROE составил 21,3% против 26,9% за 9 месяцев 2023 года.
Первый зампредправления Дмитрий Пьянов подтвердил прогноз по рекордной чистой прибыли за год в размере ₽550 млрд.
Мнение аналитиков МР
Нельзя сказать, что показатели сильно изменились с предыдущего отчета за 8 месяцев. Однако результаты оказались немного выше наших ожиданий.
Впереди для ВТБ, да и для банков в целом, тяжелые времена, поскольку заемщикам будет трудно переварить такую высокую ставку. При этом мы все же считаем, что банк сможет добиться своего прогноза по чистой прибыли.
Наш взгляд на перспективу инвестирования в акции ВТБ нейтрально-негативный. С одной стороны, бумаги банка стоят дешево по мультипликаторам. Но с другой — сложно сказать, насколько успешно кредитный портфель ВТБ сможет пережить время высокого «ключа».