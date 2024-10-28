ВТБ намерен завершить выкуп акций «Почта банка» у «Почты России» до конца года

«Мы четко намерены завершить выкуп пакета “Почты России” до конца 2024 года. У нас есть два процесса ходатайств в ФАС. Первое ходатайство — о приобретении голосующих обыкновенных акций “Почта банка”. Второе ходатайство — заявление в ФАС о проверке соответствия проекта соглашения о сотрудничестве ВТБ и “Почты России”, соответствие его требованиям антимонопольному законодательству РФ. Ходатайство о приобретении голосующих обыкновенных акциях подано, мы скоро получим, возможно даже до конца октября, решение по ходатайству. Исходим из того, что оно будет позитивным», — сказал Пьянов.
Он уточнил, что также ВТБ ходатайствовал в ЦБ о получении одобрения регулятора на приобретение обыкновенных акций «Почта банка» и установления контроля над ним. Ответ по нему банк также рассчитывает получить до конца октября.
К концу ноября ВТБ также планирует получить ответ ФАС по проверке соответствия проекта соглашения о сотрудничестве ВТБ и «Почты России» антимонопольному законодательству РФ.
Ранее Пьянов заявлял, что ВТБ хочет выкупить долю «Почты России» в «Почта банке». «Почта России» и правительство РФ, по его словам, не высказали принципиальных возражений против схемы продажи «Почта банка». В июле ВТБ предварительно согласовал сделку с правительством РФ.
О банке
«Почта банк» — универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года группой ВТБ и «Почтой России». В начале ноября 2023 года «Почта банк» попал под санкции США. Согласно последней открытой информации, ВТБ и «дочка» «Почты России» (ООО «Почтовые финансы») владеют «Почта банком» в равных долях, еще две акции принадлежат президенту — председателю правления банка Александру Пахомову.