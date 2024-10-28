ВТБ намерен завершить выкуп акций «Почта банка» у «Почты России» до конца года

«Мы четко намерены завершить выкуп пакета “Почты России” до конца 2024 года. У нас есть два процесса ходатайств в ФАС. Первое ходатайство — о приобретении голосующих обыкновенных акций “Почта банка”. Второе ходатайство — заявление в ФАС о проверке соответствия проекта соглашения о сотрудничестве ВТБ и “Почты России”, соответствие его требованиям антимонопольному законодательству РФ. Ходатайство о приобретении голосующих обыкновенных акциях подано, мы скоро получим, возможно даже до конца октября, решение по ходатайству. Исходим из того, что оно будет позитивным», — сказал Пьянов.