В ВТБ назвали заградительными условия по рыночной ипотеке

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ценовые условия по рыночной ипотеке стали заградительными, а среди льготных программ в настоящее время активна только одна — семейная. Об этом заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«По сути, ценовые условия по этому продукту заградительные. Только в рамках каких-то вынужденных обстоятельств заемщик обращаются к рыночной ипотеке», — сказал Пьянов.
«Ипотека в период таких “турбулентных” процентных ставок чрезвычайно сложный продукт для банков и для их клиентов с точки зрения ценовых параметров и доходности», — добавил банкир. При этом, по его словам, сейчас среди льготных программ активная только одна — семейная. Однако из-за нормативных требований со стороны Банка России в сложившихся условиях такие кредиты несут в себе отрицательный процентный доход для банков, который не покрывается субсидированием со стороны государства. «Мы наблюдаем установление банками, в том числе и нами, высоких первоначальных взносов для существенного отсечения экономическими методами, не административными, потока заемщиков. Потому что 50% первоначального взноса могут себе позволить немногие», — пояснил Пьянов.
Топ-менеджер указал, что пока ситуация будет сохраняться, в частности, на фоне высоких ставок, «ипотека будет переживать тяжелые времена». Пьянов также высказал мнение, что банки могут еще поднять ставки по рыночной ипотеке в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 21%.
На прошлой неделе банк ВТБ повысил ставки по своим базовым ипотечным программам на 1 п.п. Согласно данным мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС), теперь минимальная ставка по ипотеке от ВТБ варьируется в пределах от 25,7% до 27,4%.
В пятницу совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 2 п. п., до рекордного уровня в 21% годовых, указав на возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании.