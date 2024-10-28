В ВТБ назвали заградительными условия по рыночной ипотеке

«Ипотека в период таких “турбулентных” процентных ставок чрезвычайно сложный продукт для банков и для их клиентов с точки зрения ценовых параметров и доходности», — добавил банкир. При этом, по его словам, сейчас среди льготных программ активная только одна — семейная. Однако из-за нормативных требований со стороны Банка России в сложившихся условиях такие кредиты несут в себе отрицательный процентный доход для банков, который не покрывается субсидированием со стороны государства. «Мы наблюдаем установление банками, в том числе и нами, высоких первоначальных взносов для существенного отсечения экономическими методами, не административными, потока заемщиков. Потому что 50% первоначального взноса могут себе позволить немногие», — пояснил Пьянов.