В России предупредили о массовых банкротствах угольных компаний

В презентации указаны антикризисные меры, предложенные для спасения компаний Минэнерго. Речь идет о продлении на 2025 год соглашений по вывозу угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии, Тувы, Якутии и Иркуттской области, а также заключении такого же соглашения по вывозу угля из Новосибирской области в порты северо-запада в объеме 20 миллионов тонн. Источник в одной из угольных компаний считает, что при текущих ценах на уголь и с учетом индексации тарифов ОАО «РЖД» подобное соглашение убьет всю угольную промышленность Новосибирской области.