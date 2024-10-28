В Петербурге рекордно просел рынок жилья бизнес-класса

«Средневзвешенная цена предложения, напротив, продолжила рост и к концу сентября достигла отметки в 417 тысяч рублей за квадратный метр, что на 2% превысило значение предыдущего квартала и на 4% — аналогичного периода 2023 года. За девять месяцев 2024 года было реализовано 1,9 тысячи лотов общей площадью 128,9 тысячи квадратных метров. Количество заключенных сделок превысило результат аналогичного периода 2023 года на 8%», — подсчитали в консалтинговой компании.