В Петербурге рекордно просел рынок жилья бизнес-класса

«По итогам девяти месяцев 2024 года рынок жилой недвижимости бизнес-класса пополнился одним новым объектом — ЖК Monodom Art от Sun Development с общим проектным объемом 7 тысяч квадратных метров (88 квартир). С начала года объем нового предложения составил 42,7 тысячи квадратных метров, что в 2,8 раза ниже значения аналогичного периода 2023 года. Показатель стал рекордно низким с 2011 года», — сообщила компания.
Как поясняется в сообщении, на снижение девелоперской активности повлиял рост ключевой ставки, который привел к увеличению процентных ставок по проектному финансированию. Покупательская активность снизилась на фоне завершения программы льготного ипотечного кредитования, а также повышения ставок по рыночным ипотечным программам.
По данным NF Group, общий объем предложения жилья бизнес-класса на первичном рынке Санкт-Петербурга к началу октября составил 2,4 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 165,3 тысячи квадратных метров. За квартал показатель снизился на 16%, за год — на 32%.
«Средневзвешенная цена предложения, напротив, продолжила рост и к концу сентября достигла отметки в 417 тысяч рублей за квадратный метр, что на 2% превысило значение предыдущего квартала и на 4% — аналогичного периода 2023 года. За девять месяцев 2024 года было реализовано 1,9 тысячи лотов общей площадью 128,9 тысячи квадратных метров. Количество заключенных сделок превысило результат аналогичного периода 2023 года на 8%», — подсчитали в консалтинговой компании.
При этом, добавили в NF Group, с июля по сентябрь было зафиксировано уменьшение количества сделок: по сравнению с предыдущим кварталом — на 28%, а аналогичным периодом 2023 года — на 40%.