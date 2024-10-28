Депутат раскрыл, кто получит пенсию в 50 тысяч рублей

«Если человек 1944 года рождения с зарплатой на уровне 50 тыс. рублей отработает 50 лет, его пенсия составит примерно 30 тыс. рублей. В год можно получить не более 10 пенсионных баллов. По примерным расчетам, для пенсии в 50 тыс. рублей человеку потребуется более 50 лет стажа и около 80 тыс. рублей средней зарплаты или 35 лет стажа и заработок в 150 тыс. рублей. Но есть и те, кто получают достойные социальные надбавки. Например, работники и жители Крайнего Севера, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, участники Великой Отечественной войны, государственные и военные служащие, космонавты», — поясняет Анатолий Никитин.