Депутат раскрыл, кто получит пенсию в 50 тысяч рублей

«Если человек 1944 года рождения с зарплатой на уровне 50 тыс. рублей отработает 50 лет, его пенсия составит примерно 30 тыс. рублей. В год можно получить не более 10 пенсионных баллов. По примерным расчетам, для пенсии в 50 тыс. рублей человеку потребуется более 50 лет стажа и около 80 тыс. рублей средней зарплаты или 35 лет стажа и заработок в 150 тыс. рублей. Но есть и те, кто получают достойные социальные надбавки. Например, работники и жители Крайнего Севера, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, участники Великой Отечественной войны, государственные и военные служащие, космонавты», — поясняет Анатолий Никитин.
По словам парламентария, при средней зарплате россиянина в 50 тыс. рублей, граждане вынуждены копить деньги «на старость» и откладывать жизнь на потом, чтобы достойно пожить на пенсии.
Как уточнил Анатолий Никитин, Россия занимает 65-е место в мировом рейтинге стран из 96 участников по уровню обеспечения пенсий. Парламентарий уточнил — Россия вошла в пятерку стран с наибольшим ростом пенсий с учетом инфляции с показателем в 2,4% по данным ОЭСР,. Это означает, что правительство уделяет достаточно внимания улучшению благосостояние пенсионеров, подвел итоги депутат.
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