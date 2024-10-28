Торговые сети не фиксируют роста краж сливочного масла в магазинах

«Отдельные правонарушения случаются в любое время года, и текущий период ничем не отличается от стандартной ситуации», — заверил он.
Ажиотажа вокруг сливочного масла крупный ретейл также не наблюдает. По словам Караваева, на полках крупных торговых сетей потребителям доступен широкий ассортимент масла, в том числе базовых позиций «первой цены».
«Запирать или прятать его от покупателей крупные ритейлеры не планируют, единичные случаи избыточной инициативы отдельных руководителей отдельных магазинов на местах не отражают общей картины: никто из компаний — членов АКОРТ не принимал системного решения как-либо ограничивать доступ покупателей к сливочному маслу», — отметил эксперт.
Ранее стало известно о том, что некоторые магазины стали упаковывать сливочное масло в защитные коробки для защиты от краж.