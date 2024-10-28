«Сибур» подтвердил снятие ареста со своих активов в Европе

Как ранее сообщил портал EU Reporter со ссылкой на источники, 21 июня 2024 года активы австрийской Sibur International (экспортное подразделение «Сибура») были заморожены судом первой инстанции на основании обращения МВД Австрии. Поводом для ограничений оказались недостоверные публикации в интернет-издании The Insider (признан иноагентом) о том, что «Сибур холдинг» якобы находится под контролем лиц, внесенных в санкционные списки Евросоюза.