«Сибур» подтвердил снятие ареста со своих активов в Европе

Как ранее сообщил портал EU Reporter со ссылкой на источники, 21 июня 2024 года активы австрийской Sibur International (экспортное подразделение «Сибура») были заморожены судом первой инстанции на основании обращения МВД Австрии. Поводом для ограничений оказались недостоверные публикации в интернет-издании The Insider (признан иноагентом) о том, что «Сибур холдинг» якобы находится под контролем лиц, внесенных в санкционные списки Евросоюза.
Однако в конце сентября Высший земельный суд Вены снял арест со счетов Sibur International GmbH, установив, что позиция МВД Австрии не может считаться обоснованной и подтвержденной.
О компании.
«Сибур» — крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.