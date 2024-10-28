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Росстат определил регионы, где снизились цены на новое жилье

Больше всего после завершения всеобщей льготной ипотеки снизились цены на новостройки в Иркутской области — на 16,6%, но только в элитном сегменте. На втором месте — Мурманская область, где цены упали на 15,2%. При этом в целом по России стоимость новостроек продолжает расти. Такую информацию публикует РБК-Недвижимость, ссылаясь на данные Росстата и ЦБ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Новости Mail

В третьем квартале 2024 года, после завершения всеобщей льготной ипотеки, цены на новостройки в некоторых регионах России начали снижаться. По данным Росстата и Центробанка, на отдельных территориях отмечено удешевление первичного жилья, несмотря на общий рост цен на 2,3% в стране. К концу сентября средняя стоимость достигла 175,1 тыс. руб. за квадратный метр.

По России фиксируется рост цен на новое жилье во всех федеральных округах. Наибольшее увеличение цен в Северо-Кавказском (+5,4%) и Северо-Западном (+4,5%) округах. В Центральном и Дальневосточном округах цены выросли незначительно — на 0,5% и 1%, соответственно.

Наибольшее удорожание наблюдается в новостройках бизнес-класса (+2,6%), в то время как цены на типовые проекты поднялись всего на 1,7%. В восьми регионах, однако, отмечено снижение стоимости. Лидер падения цен — Мурманская область — на 15,2%.

Цены также снизились в Кабардино-Балкарии (-3,1%) и Ханты-Мансийском автономном округе (-1,2%), где падение затронуло все виды жилья. Небольшое снижение зафиксировано в Архангельской, Забайкальской, Владимирской и Калужской областях.

Типовые новостройки подешевели в Центральном федеральном округе на 0,9%. Цены на бизнес-класс упали только в Тамбовской (-0,8%) и Псковской областях (-0,4%), а элитные новостройки подешевели сильнее всего в Иркутской области (-16,6%) и в Хабаровском крае (-10,6%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».