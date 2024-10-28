Росстат определил регионы, где снизились цены на новое жилье

Больше всего после завершения всеобщей льготной ипотеки снизились цены на новостройки в Иркутской области — на 16,6%, но только в элитном сегменте. На втором месте — Мурманская область, где цены упали на 15,2%. При этом в целом по России стоимость новостроек продолжает расти. Такую информацию публикует РБК-Недвижимость, ссылаясь на данные Росстата и ЦБ.