Росстат определил регионы, где снизились цены на новое жилье

В третьем квартале 2024 года, после завершения всеобщей льготной ипотеки, цены на новостройки в некоторых регионах России начали снижаться. По данным Росстата и Центробанка, на отдельных территориях отмечено удешевление первичного жилья, несмотря на общий рост цен на 2,3% в стране. К концу сентября средняя стоимость достигла 175,1 тыс. руб. за квадратный метр.
По России фиксируется рост цен на новое жилье во всех федеральных округах. Наибольшее увеличение цен в Северо-Кавказском (+5,4%) и Северо-Западном (+4,5%) округах. В Центральном и Дальневосточном округах цены выросли незначительно — на 0,5% и 1%, соответственно.
Наибольшее удорожание наблюдается в новостройках бизнес-класса (+2,6%), в то время как цены на типовые проекты поднялись всего на 1,7%. В восьми регионах, однако, отмечено снижение стоимости. Лидер падения цен — Мурманская область — на 15,2%.
Цены также снизились в Кабардино-Балкарии (-3,1%) и Ханты-Мансийском автономном округе (-1,2%), где падение затронуло все виды жилья. Небольшое снижение зафиксировано в Архангельской, Забайкальской, Владимирской и Калужской областях.
Типовые новостройки подешевели в Центральном федеральном округе на 0,9%. Цены на бизнес-класс упали только в Тамбовской (-0,8%) и Псковской областях (-0,4%), а элитные новостройки подешевели сильнее всего в Иркутской области (-16,6%) и в Хабаровском крае (-10,6%).
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