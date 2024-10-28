Россиянам спрогнозировали курс доллара выше 100 рублей

«Если доллар в конце 2024 года закрепится в районе 92−93 рублей, евро — в районе 100 рублей, а юань — в пределах 11,50−12 рублей, то это уже будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что таких уровней не будет: к концу года рубль, скорее всего, будет слабеть, поскольку инфляционных факторов достаточно много. В 2025 году ситуация с курсом рубля значительно улучшаться не будет», — объяснил Андрей Сироткин.
По мнению экономиста, структура бюджета России на 2025 год составлена так, что допускает высокий уровень инфляции. Поэтому обсуждать позитивную тенденцию курса рубля к концу 2024 года или в 2025 году эксперт не берется.
«Самое лучшее, что может произойти, это если ситуация останется на текущем уровне или рубль чуть-чуть укрепится», — подвел итоги Андрей Сироткин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».