Россиянам спрогнозировали курс доллара выше 100 рублей

«Если доллар в конце 2024 года закрепится в районе 92−93 рублей, евро — в районе 100 рублей, а юань — в пределах 11,50−12 рублей, то это уже будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что таких уровней не будет: к концу года рубль, скорее всего, будет слабеть, поскольку инфляционных факторов достаточно много. В 2025 году ситуация с курсом рубля значительно улучшаться не будет», — объяснил Андрей Сироткин.