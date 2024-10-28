Россиянам объяснили, можно ли приносить свою еду в кинотеатры

«Даже если кинотеатр ввел такие ограничения и прописал их в собственных правилах, то они незаконны и посетитель может их не соблюдать», — заявил правозащитник.
Он подчеркнул, что подобные запреты со стороны кинотеатра нарушают права потребителя, потому что заставляют клиента покупать аналогичные товары по завышенным ценам.
Кроме того, сообщается, что прибывшие на место сотрудники Роспотребнадзора заметили, что действительно есть запрет на пронос продуктов на сеанс, кроме тех, которые были приобретены в самом кинотеатре. Однако там добавили, что есть постановление правительства РФ № 1338 от 16 августа 2021 года, определяющее правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах.