Россиянам объяснили, можно ли приносить свою еду в кинотеатры

В Калининграде разгорелся скандал в кинотеатре. Девушка со своим молодым человеком решили пойти на просмотр фильма и взять с собой пиццу. Сотрудники кинотеатра заявили, что в зал со своей едой их пустить не могут, поэтому предложили сдать свою еду в камеру хранения. Пара не послушала контролера и все равно прошла в зал. Тогда их оттуда вывела группа быстрого реагирования. В камеру хранения пиццу пара все же положила. Однако после просмотра фильма обратилась в Роспотребнадзор. О том, законны ли такие действия со стороны сотрудников кинотеатра, «Российское газете» рассказал глава калининградского юридического бюро Антон Цепин.