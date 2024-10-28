Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, можно ли приносить свою еду в кинотеатры

В Калининграде разгорелся скандал в кинотеатре. Девушка со своим молодым человеком решили пойти на просмотр фильма и взять с собой пиццу. Сотрудники кинотеатра заявили, что в зал со своей едой их пустить не могут, поэтому предложили сдать свою еду в камеру хранения. Пара не послушала контролера и все равно прошла в зал. Тогда их оттуда вывела группа быстрого реагирования. В камеру хранения пиццу пара все же положила. Однако после просмотра фильма обратилась в Роспотребнадзор. О том, законны ли такие действия со стороны сотрудников кинотеатра, «Российское газете» рассказал глава калининградского юридического бюро Антон Цепин.

Источник: РИА "Новости"

«Даже если кинотеатр ввел такие ограничения и прописал их в собственных правилах, то они незаконны и посетитель может их не соблюдать», — заявил правозащитник.

Он подчеркнул, что подобные запреты со стороны кинотеатра нарушают права потребителя, потому что заставляют клиента покупать аналогичные товары по завышенным ценам.

Кроме того, сообщается, что прибывшие на место сотрудники Роспотребнадзора заметили, что действительно есть запрет на пронос продуктов на сеанс, кроме тех, которые были приобретены в самом кинотеатре. Однако там добавили, что есть постановление правительства РФ № 1338 от 16 августа 2021 года, определяющее правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах.