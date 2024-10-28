Решетников сообщил об интересе бизнеса РФ к совместным проектам с Танзанией

«Политическое и дипломатическое взаимопонимание между нашими странами создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономического взаимодействия, — отметил он. — Танзанийский бизнес проявляет огромный интерес к России. Российский бизнес в свою очередь готов выходить на новые рынки, инвестировать в совместные проекты, делиться технологиями. Мы готовы помогать экономике Танзании поддерживать те высокие темпы, которые взяты в энергетике, сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры и туризме».