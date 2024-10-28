Решетников сообщил об интересе бизнеса РФ к совместным проектам с Танзанией

ДАР-ЭС-САЛАМ, /Танзания/, 28 октября./ТАСС/. Бизнес РФ готов инвестировать в совместные проекты с Танзанией в туризме, энергетике и сельском хозяйстве. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников по итогам встречи с премьер-министром Объединенной Республики Касимом Маджаливой.
«Политическое и дипломатическое взаимопонимание между нашими странами создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономического взаимодействия, — отметил он. — Танзанийский бизнес проявляет огромный интерес к России. Российский бизнес в свою очередь готов выходить на новые рынки, инвестировать в совместные проекты, делиться технологиями. Мы готовы помогать экономике Танзании поддерживать те высокие темпы, которые взяты в энергетике, сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры и туризме».
Российская делегация во главе с министром экономического развития РФ прибыла в Танзанию для участия в первом заседании межправительственной российско-танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Стороны обсудили характер текущего взаимодействия и перспективные направления будущего сотрудничества. Решетников обратил особое внимание на надежные исторически сложившиеся отношения между правительствами, бизнесом и гражданами России и Танзании.
Новый механизм двусторонней межправкомиссий, по его словам, придаст дополнительный импульс российско-танзанийскому взаимодействию.
«Есть значительный нереализованный потенциал. По нашим оценкам товарооборот между нашими странами может увеличиться вдвое», — сказал министр, добавив, что танзанийский бизнес проявляет огромный интерес к России.