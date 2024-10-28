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Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на экономику Исландии

Экономика Исландии выросла относительно ряда стран Европы после введения сокращенной рабочей недели. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследования The Autonomy Institute и Международного валютного фонда (МВФ).

Источник: AP 2024

Подавляющее большинство — сразу 97 процентов работников — указали, что сокращение рабочего времени упростило им поиск баланса между работой и личной жизнью. Почти половине респондентов — 42 процентам — сокращение рабочего дня позволило снизить уровень стресса в личной жизни. В то же время 6 процентов опрошенных признались, что количество стресса у них, напротив, выросло.

Показатель безработицы в стране в 2023 году снизился, достигнув 3,4 процента, а экономика Исландии выросла на 5 процентов, подчеркивается в публикации. При этом в предыдущие годы она увеличивалась более медленными темпами: например, с 2006 по 2015 годы рост составлял порядка 2 процентов в год.

Ранее британский центр Autonomy сообщил об улучшении условий работы в Исландии после проведения эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели. Его организаторами выступили городской совет Рейкьявика, правительство Исландии и локальные профсоюзы. Производительность труда рабочих из-за сокращения рабочих часов и введения дополнительного выходного не снижалась, подчеркнули там. Представитель Autonomy Уилл Стронж назвал случившееся ошеломляющим успехом.