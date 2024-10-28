Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на экономику Исландии

Показатель безработицы в стране в 2023 году снизился, достигнув 3,4 процента, а экономика Исландии выросла на 5 процентов, подчеркивается в публикации. При этом в предыдущие годы она увеличивалась более медленными темпами: например, с 2006 по 2015 годы рост составлял порядка 2 процентов в год.