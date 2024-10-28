Путин ожидает, что возвращение бюджетного правила поможет в сдерживании инфляции

«Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу — развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях и секторах экономики», — указал Путин. Он добавил, что эти задачи также находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку.