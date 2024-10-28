Путин обещал усилить борьбу с мошенничеством в потребительском кредитовании

На совещании по экономическим вопросам глава государства напомнил о ранее рассмотренной теме потребительского кредитования. «Договорились принять решения, чтобы ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан, а также дополнительно усилить борьбу с мошенничеством в этой сфере», — констатировал Путин. Он отметил, что «правительство и Банк России сейчас готовят изменения в законодательство на этот счет».