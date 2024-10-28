Покупателям квартир пообещали скидки из-за повышения ключевой ставки

«25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%, что может привести к дальнейшему росту дисконтов как на вторичном, так и на первичном рынке недвижимости. Ожидается, что в некоторых крупнейших городах в ближайшей перспективе скидки могут увеличиться еще на 0,5−1 процентный пункт. В более долгосрочной перспективе повышение ключевой ставки направлено на охлаждение кредитования», — отметил эксперт.