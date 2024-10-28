ОАО РЖД чистит пути. Компания ограничила доступ к инфраструктуре порожних вагонов

ОАО РЖД приняло и меры по задержке вагонов в отстое. В телеграмме начальника дирекции управления движением Южно-Уральской железной дороги Виталия Травова от 22 октября («Ъ» видел документ) сказано, что служащим до отмены этого приказа под угрозой отстранения от должности запрещается предъявлять вагоны, прибывшие в отстой на пути необщего пользования, к осмотру под погрузку. Источник «Ъ» поясняет, что перед выходом из отстоя вагон должен пройти осмотр, а теперь подвижной состав не может выйти в рейс. На Куйбышевской дороге («Ъ» также видел телеграмму) с 23 октября и до отмены меры запретили принимать вагоны к перевозке с отметкой в базе ЭТРАН «из отстоя» и исключить оформление на них перевозочных документов.