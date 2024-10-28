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«Норникель» за девять месяцев произвел более 146 тыс. тонн никеля

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. «Норникель» по итогам девяти месяцев 2024 года сохранил производство никеля на уровне 2023 года, оно составило более 146 тыс. тонн, а палладия — увеличил на 1%, до 2,156 млн тройских унций, говорится в сообщении компании.

Источник: Reuters

Выпуск меди в январе — сентябре 2024 года вырос в годовом выражении на 7%, до 326 тыс. тонн из-за эффекта низкой базы 2023 года, когда на Медном заводе проводили настройку производства с целью улучшения качества медных катодов в соответствии с новыми требованиями потребителей продукции. Производство платины снизилось на 1%, до 521 тыс. тройских унций.

Старший вице-президент — операционный директор Александр Попов, слова которого приводятся в пресс-релизе, подчеркнул, что благодаря мероприятиями по повышению производственной эффективности и увеличению добычи руды, производственные результаты за девять месяцев 2024 года показали положительную динамику.