«Норникель» за девять месяцев произвел более 146 тыс. тонн никеля

Выпуск меди в январе — сентябре 2024 года вырос в годовом выражении на 7%, до 326 тыс. тонн из-за эффекта низкой базы 2023 года, когда на Медном заводе проводили настройку производства с целью улучшения качества медных катодов в соответствии с новыми требованиями потребителей продукции. Производство платины снизилось на 1%, до 521 тыс. тройских унций.