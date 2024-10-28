«Норникель» повысил прогноз производства металлов на 2024 год

Прогноз по производству никеля без учета Забайкальского дивизиона повышен до 196−204 тыс. тонн, тогда как ранее планировался выпуск 184−194 тыс. тонн. Прогноз по меди увеличен до 337−357 тыс. тонн с 334−354 тыс. тонн, палладия — до 2,624−2,728 млн тройских унций с 2,296−2,451 млн тройский унций.
Прогноз по платине пересмотрен до 639−664 тыс. тройских унций, тогда как ранее ожидалось производство 567−605 тыс. тройских унций.
Старший вице-президент — операционный директор компании Александр Попов также отметил, что «Норникель» продолжил выпуск никеля премиальных марок, таких как Nornickel Plating Grade — для нанесения гальванических покрытий и Nornickel High Purity — для производства суперсплавов, с целью выхода на новые рынки сбыта. Кроме того, на Кольской ГМК после ежегодного профилактического ремонта успешно запущено отделение карбонильного никеля в цехе электролиза никеля, где приступили к освоению специальных никелевых порошков. Он также добавил, что «Норникель» в третьем квартале завершил ремонт печи на Надеждинском металлургическом заводе. «Печь была практически построена заново, в результате чего ее производительность увеличилась на 25%. Благодаря тому, что реконструкция была проведена в очень сжатые сроки, 60 дней, вместо запланированных 90, производство никеля удалось восстановить уже в третьем квартале», — добавил он.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.
Основные акционеры «Норникеля» — «Интеррос» Владимира Потанина (владеет 37% акций) и основанный Олегом Дерипаской «Русал» (26,39% акций).