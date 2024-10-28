«Норникель» повысил прогноз производства металлов на 2024 год

Старший вице-президент — операционный директор компании Александр Попов также отметил, что «Норникель» продолжил выпуск никеля премиальных марок, таких как Nornickel Plating Grade — для нанесения гальванических покрытий и Nornickel High Purity — для производства суперсплавов, с целью выхода на новые рынки сбыта. Кроме того, на Кольской ГМК после ежегодного профилактического ремонта успешно запущено отделение карбонильного никеля в цехе электролиза никеля, где приступили к освоению специальных никелевых порошков. Он также добавил, что «Норникель» в третьем квартале завершил ремонт печи на Надеждинском металлургическом заводе. «Печь была практически построена заново, в результате чего ее производительность увеличилась на 25%. Благодаря тому, что реконструкция была проведена в очень сжатые сроки, 60 дней, вместо запланированных 90, производство никеля удалось восстановить уже в третьем квартале», — добавил он.