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Непоколебимая позиция регулятора

Обзор российского рынка на 28 октября от Наталии Пырьевой, ведущего аналитика «Цифра брокер»

Наталия Пырьева
ведущий аналитик «Цифра брокер»
Источник: РИА "Новости"

Рынок накануне. Рынки негативно восприняли новость о повышении ключевой ставки сразу на 200 б. п. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2660,36 п., индекс РТС — на 2,06% до 866,98 п. За неделю оба индекса потеряли соответственно 3,33% и 3,57%. На рынок ОФЗ вернулись продавцы, индекс RGBI снизился за прошедшую неделю на 1,55%, обновив минимумы с марта 2022 года.

В преддверии решения регулятора по ключевой ставки рыночный консенсус разделился между ее повышением до 20% и до 21%. Банк России решительно повысил ставку до 21%, оправдывая свое решение необходимостью купировать потенциальные проинфляционные риски в будущем. Тем не менее даже такой сценарий в значительной степени был учтен в котировках облигаций, что не уберегло рынок облигаций от падения. Скорее всего, инвесторов разочаровал озвученный регулятором прогноз по средней ключевой ставке до конца года, которая, по мнению регулятора, может составить 21−21,3%. Такой же сценарий предполагает еще одно повышение ключевой ставки на заседании в декабре до 22−23% и не в полной мере учтен в котировках облигаций. Таким образом, продажи в сегменте суверенного долга на текущей неделе могут продолжиться, и доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21%.

Динамика на рынке облигаций естественным образом оказывает давление на фондовые индексы. Высокие ставки не будут способствовать притоку капитала на фондовый рынок, с одной стороны. С другой, будут ограничивать экономическую активность, что в перспективе неблагоприятно может отразиться на корпоративных результатах. Перспектива очередного повышения ставки на заседании в декабре, очевидно, будет сдерживать активность покупателей на рынке акций вплоть до декабрьского заседания регулятора. На этом фоне нельзя исключать повышения рыночной волатильности и снижения индекс МосБиржи в направлении минимумов сентября 2024 года в области 2500 п. в ближайшие недели.

На валютном рынке российский рубль ослаб к корзине валют на прошлой неделе, снизившись на 0,91% к китайскому юаню и на 1,53% к доллару США, несмотря на поддержку от продажи валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода. Решение по ключевой ставке не оказало поддержки, т. к. в условиях действующих ограничений отсутствуют возможности для carry trade (сделок, направленных на извлечение выгоды от разницы процентных ставок). Завершение налогового периода в начале текущей недели тоже не будет способствовать укреплению рубля, который может перейти к постепенному ослаблению в направлении 13,65 ₽ за один юань и 96,5 за доллар США.

Новости, ожидания и торговые идеи. Из корпоративных новостей на этой неделе внимания заслуживают результаты Яндекса по МСФО за III квартал 2024 года, результаты Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, результаты Сбербанка по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Совет директоров Европлана во второй половине недели примет решение по дивидендам за 9 месяцев 2024 года. Их макроэкономической статистики внимание привлекут данные Росстата в среду по уровню безработицы за сентябрь. Жесткие условия на рынке труда пока остаются одним из основных проинфляционных факторов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»