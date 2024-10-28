Непоколебимая позиция регулятора

В преддверии решения регулятора по ключевой ставки рыночный консенсус разделился между ее повышением до 20% и до 21%. Банк России решительно повысил ставку до 21%, оправдывая свое решение необходимостью купировать потенциальные проинфляционные риски в будущем. Тем не менее даже такой сценарий в значительной степени был учтен в котировках облигаций, что не уберегло рынок облигаций от падения. Скорее всего, инвесторов разочаровал озвученный регулятором прогноз по средней ключевой ставке до конца года, которая, по мнению регулятора, может составить 21−21,3%. Такой же сценарий предполагает еще одно повышение ключевой ставки на заседании в декабре до 22−23% и не в полной мере учтен в котировках облигаций. Таким образом, продажи в сегменте суверенного долга на текущей неделе могут продолжиться, и доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21%.