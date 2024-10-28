Названы российские регионы-лидеры по неоплате услуг ЖКХ

Согласно Росстату, в первой половине 2024 года жители таких областей, как Воронежской, Костромской и Кировской областей заплатили коммунальщикам сверх выставленных счетов, в то время как регионы Северного Кавказа, включая Ингушетию и Чечню, сталкивается с серьезными задержками. Об этом пишет «Российская газета».
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил в Госдуме, что за два года задолженность россиян по ЖКХ снизилась, а текущая сумма долгов составляет около 833 млрд рублей. Собираемость платежей, по его словам, улучшилась до 101% в среднем по стране и в некоторых регионах достигает 110%.
За первое полугодие 2024 года жители Воронежской, Костромской и Кировской областей не только оплатили коммунальные услуги в полном объеме, но и переплатили на 9−10% от выставленных счетов, показывая высокий уровень платежной дисциплины. В то же время на Северном Кавказе ситуация кардинально противоположная: в Ингушетии оплачена лишь треть выставленных счетов, а в Чечне — около 75%.
Файзуллин указал, что только 2% долгов объясняются сложными жизненными ситуациями; остальные — результат невнимательности. В связи с этим Минстрой рекомендует регионам создавать расчетные центры, которые показали эффективность в сборе платежей и старых долгов.
Сложности во взыскании долгов подчеркивает депутат Госдумы Светлана Разворотнева: после закрытия персональных данных в ЕГРН управляющим компаниям и поставщикам воды и электроэнергии сложно подать иски, поскольку им не удается корректно указать данные ответчиков. Проблему усугубляют возросшие судебные пошлины, которые многократно увеличивают расходы на взыскание.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что общая сумма долга за ЖКУ сейчас равна 1,2 трлн руб. Такая сумма могла бы существенно поддержать программу модернизации ЖКХ, на которую выделяется 4,5 трлн рублей. Он также отметил, что нужно пересмотреть нормы потребления, например, для воды, и жестче контролировать ее оплату, особенно для крупных домохозяйств.