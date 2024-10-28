Названы российские регионы-лидеры по неоплате услуг ЖКХ

За первое полугодие 2024 года жители Воронежской, Костромской и Кировской областей не только оплатили коммунальные услуги в полном объеме, но и переплатили на 9−10% от выставленных счетов, показывая высокий уровень платежной дисциплины. В то же время на Северном Кавказе ситуация кардинально противоположная: в Ингушетии оплачена лишь треть выставленных счетов, а в Чечне — около 75%.