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Минфин не сообщал ВТБ о планах приватизировать часть акций банка

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минфин РФ не сообщал ВТБ о возможных планах по приватизации части акций кредитной организации, заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Ранее агентство Frank Media со ссылкой на близкие к руководству банка источники сообщило, что ВТБ может стать одной из госкомпаний, акции которых будут проданы правительством.

«Краткий ответ — нет. Если у Минфина есть что-то в рамках ожиданий от менеджемента и от эмитента ПАО “Банк ВТБ”, то пока никакую форму — формального поручения, директивы, требования вынести что-то на набсовет — до нас не доходило», — сказал Пьянов.

ВТБ в 2023 году в рамках второй за год допэмиссии привлек 94 млрд рублей, по результатам размещения ценных бумаг доля государства в капитале банка снизилась с 76,4% до 61,8%.

В середине октября 2024 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил газете «Известия», что министерство направило в правительство обновленный пакет со списком объектов на приватизацию.