Минфин не сообщал ВТБ о планах приватизировать часть акций банка

Ранее агентство Frank Media со ссылкой на близкие к руководству банка источники сообщило, что ВТБ может стать одной из госкомпаний, акции которых будут проданы правительством.
ВТБ в 2023 году в рамках второй за год допэмиссии привлек 94 млрд рублей, по результатам размещения ценных бумаг доля государства в капитале банка снизилась с 76,4% до 61,8%.
В середине октября 2024 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил газете «Известия», что министерство направило в правительство обновленный пакет со списком объектов на приватизацию.