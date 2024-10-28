Минфин не сообщал ВТБ о планах приватизировать часть акций банка

«Краткий ответ — нет. Если у Минфина есть что-то в рамках ожиданий от менеджемента и от эмитента ПАО “Банк ВТБ”, то пока никакую форму — формального поручения, директивы, требования вынести что-то на набсовет — до нас не доходило», — сказал Пьянов.