Мантуров назвал успешной реализацию проектов по импортозамещению с Белоруссией

«Действительно, это более 100 млрд рублей предоставленных займов со стороны Российской Федерации по многим секторам промышленности. Это и микроэлектроника, и машиностроение, металлургия, химия. Это действительно хороший будет вклад в нашу с вами общую копилку Союзного государства по наращиванию компетенций и индустриального потенциала», — процитировало Мантурова агентство БелТА.