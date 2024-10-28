Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров назвал успешной реализацию проектов по импортозамещению с Белоруссией

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Реализация совместных российско-белорусских проектов в сфере импортозамещения позволяет повысить индустриальный потенциал Союзного государства. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, это более 100 млрд рублей предоставленных займов со стороны Российской Федерации по многим секторам промышленности. Это и микроэлектроника, и машиностроение, металлургия, химия. Это действительно хороший будет вклад в нашу с вами общую копилку Союзного государства по наращиванию компетенций и индустриального потенциала», — процитировало Мантурова агентство БелТА.

В Белоруссии реализуются несколько проектов за счет кредитной линии в 105 млрд рублей, выделенной РФ на обновление мощностей, запуск новых высокотехнологичных производств.