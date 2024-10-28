Мантуров назвал успешной реализацию проектов по импортозамещению с Белоруссией

«Действительно, это более 100 млрд рублей предоставленных займов со стороны Российской Федерации по многим секторам промышленности. Это и микроэлектроника, и машиностроение, металлургия, химия. Это действительно хороший будет вклад в нашу с вами общую копилку Союзного государства по наращиванию компетенций и индустриального потенциала», — процитировало Мантурова агентство БелТА.
В Белоруссии реализуются несколько проектов за счет кредитной линии в 105 млрд рублей, выделенной РФ на обновление мощностей, запуск новых высокотехнологичных производств.