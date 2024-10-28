Комитет ГД одобрил продление моратория на единую уплату налогов и зарплат в ГОЗ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о продлении на 2025 год моратория на обязанность уплачивать налоги и взносы одновременно с выплатой зарплат в сфере гособоронзаказа (ГОЗ). Документ был инициирован правительством РФ.
С 1 января 2023 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым следует вносить на единый налоговый счет налоги, сборы и страховые взносы каждого налогоплательщика и налогового агента. Между тем закон о гособоронзаказе предусматривает использование отдельного счета, с которого можно списывать деньги на оплату труда только при одновременной уплате налогов и взносов.
«Федеральным законом от “О государственном оборонном заказе” установлен режим использования отдельного счета, который предусматривает списание денежных средств с отдельного счета в целях оплаты труда только при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», — говорится в пояснительной записке.
Внедренный в налоговое законодательство институт единого налогового платежа делает невыполнимым существующее требование законодательства в части одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов при выплате заработной платы с отдельного счета, указывают в кабмине.
Ранее принятыми законами была предусмотрена временная приостановка (мораторий) на действия условия одновременности уплаты соответствующих налогов и взносов при осуществлении оплаты труда в 2023 и 2024 годах. Законопроект продлевает действие этого моратория до конца 2025 года.