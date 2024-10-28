Комитет ГД одобрил продление моратория на единую уплату налогов и зарплат в ГОЗ

С 1 января 2023 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым следует вносить на единый налоговый счет налоги, сборы и страховые взносы каждого налогоплательщика и налогового агента. Между тем закон о гособоронзаказе предусматривает использование отдельного счета, с которого можно списывать деньги на оплату труда только при одновременной уплате налогов и взносов.