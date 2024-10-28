Какими будут курсы основных криптовалют 28 октября: данные биржи

За прошедшие сутки в топ-100 цифровых активов наибольшую прибыль показала криптовалюта Mantra (OM), увеличившаяся в цене на 10%. В то же время Sui (SUI) стала самым убыточным активом, который подешевел на 7,5% в течение последних 24 часов.