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Какими будут курсы основных криптовалют 28 октября: данные биржи

Рассказываем, какие криптовалюты из топа-100 показали наиболее выраженную динамику и какие курсы криптовалют на 28 октября 2024 года опубликовал РБК-Крипто.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

В понедельник Bitcoin (BTC) торгуется по цене 67,7 тысячи долларов, Ethereum (ETH) оценивается в 2,48 тысячи долларов, а стоимость BNB (BNB) составляет 586 долларов за один токен.

За прошедшие сутки в топ-100 цифровых активов наибольшую прибыль показала криптовалюта Mantra (OM), увеличившаяся в цене на 10%. В то же время Sui (SUI) стала самым убыточным активом, который подешевел на 7,5% в течение последних 24 часов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».