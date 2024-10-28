Какими будут курсы основных криптовалют 28 октября: данные биржи

В понедельник Bitcoin (BTC) торгуется по цене 67,7 тысячи долларов, Ethereum (ETH) оценивается в 2,48 тысячи долларов, а стоимость BNB (BNB) составляет 586 долларов за один токен.
За прошедшие сутки в топ-100 цифровых активов наибольшую прибыль показала криптовалюта Mantra (OM), увеличившаяся в цене на 10%. В то же время Sui (SUI) стала самым убыточным активом, который подешевел на 7,5% в течение последних 24 часов.
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