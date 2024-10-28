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Каким будет курс рубля 29 октября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал неделю сильным нисходящим импульсом, опустившись ниже 2600 п. К негативу от резкого повышения ключевой ставки ЦБ добавился обвал цен на нефть, Brent теряет около 5% на сокращении геополитической премии, отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: РИА "Новости"

Израильские удары по Ирану не коснулись нефтяных и ядерных объектов, чего ранее опасались на рынках. Ослабление рубля в этих условиях не играло особой роли.

На внешних рынках сегодня доминировали покупатели. Народный банк Китая объявил о запуске с понедельника нового денежно-кредитного инструмента открытого рынка для обеспечения ликвидности в банковской системе.

Завтра инвесторы обратят внимание на макростатистику из США — октябрьский индекс доверия потребителей CB и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре. Квартальную финотчетность в этот день представят Alphabet, Visa, AMD, Pfizer, McDonald’s.

На российском рынке завтра Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал, Яндекс обнародует квартальный отчет по МСФО. Газпром проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и годовой финансовый план.

Технически присутствуют риски спуска индекса Мосбиржи ближе к 2500 п., откуда акции могут начать выкупаться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 октября — 2525−2655 п.

Рубль сегодня столкнулся с сильным давлением. Юань на Мосбирже забирался выше 13,6 рублей, курс доллара на завтра повышен ЦБ до 97,23. Завершение налогового периода лишило российскую валюту локальной опоры, ранее помогавшей сдерживать рублевое ослабление. Другой негативный фактор — резкий спад цен на нефть из-за снижения угрозы эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Если котировки Brent задержатся на более низком уровне, давление на рубль в перспективе 4−6 недель дополнительно возрастет. Повышение ключевой ставки до 21% благоприятно для нацвалюты, но эффект от ужесточения денежно-кредитных условий не одномоментный и будет транслироваться в поддержку рубля ближе к концу года. Краткосрочно юань может двигаться на уровне 13,5−13,8 рублей, доллар может пробовать на прочность область 97,5−98.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»