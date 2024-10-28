Каким будет курс рубля 29 октября 2024: прогноз эксперта

Израильские удары по Ирану не коснулись нефтяных и ядерных объектов, чего ранее опасались на рынках. Ослабление рубля в этих условиях не играло особой роли.
На внешних рынках сегодня доминировали покупатели. Народный банк Китая объявил о запуске с понедельника нового денежно-кредитного инструмента открытого рынка для обеспечения ликвидности в банковской системе.
Технически присутствуют риски спуска индекса Мосбиржи ближе к 2500 п., откуда акции могут начать выкупаться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 29 октября — 2525−2655 п.
Рубль сегодня столкнулся с сильным давлением. Юань на Мосбирже забирался выше 13,6 рублей, курс доллара на завтра повышен ЦБ до 97,23. Завершение налогового периода лишило российскую валюту локальной опоры, ранее помогавшей сдерживать рублевое ослабление. Другой негативный фактор — резкий спад цен на нефть из-за снижения угрозы эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Если котировки Brent задержатся на более низком уровне, давление на рубль в перспективе 4−6 недель дополнительно возрастет. Повышение ключевой ставки до 21% благоприятно для нацвалюты, но эффект от ужесточения денежно-кредитных условий не одномоментный и будет транслироваться в поддержку рубля ближе к концу года. Краткосрочно юань может двигаться на уровне 13,5−13,8 рублей, доллар может пробовать на прочность область 97,5−98.
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