Каким будет курс рубля 29 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня столкнулся с сильным давлением. Юань на Мосбирже забирался выше 13,6 рублей, курс доллара на завтра повышен ЦБ до 97,23. Завершение налогового периода лишило российскую валюту локальной опоры, ранее помогавшей сдерживать рублевое ослабление. Другой негативный фактор — резкий спад цен на нефть из-за снижения угрозы эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Если котировки Brent задержатся на более низком уровне, давление на рубль в перспективе 4−6 недель дополнительно возрастет. Повышение ключевой ставки до 21% благоприятно для нацвалюты, но эффект от ужесточения денежно-кредитных условий не одномоментный и будет транслироваться в поддержку рубля ближе к концу года. Краткосрочно юань может двигаться на уровне 13,5−13,8 рублей, доллар может пробовать на прочность область 97,5−98.