Исследование выявило странные тенденции празднования Рождества

Если посмотреть на то, когда рождественская песня впервые попадает в топ-40 синглов Великобритании каждый год, то можно увидеть устойчивый рост популярности рождественских песен с 1990-х годов. В прошлом году две песни попали в чарты за неделю, начавшуюся 10 ноября: «Last Christmas» Wham (на 37-м месте) и «All I Want For Christmas is You» Мэрайи Кэри (на 40-м месте, чему способствовала, по общему признанию, умная онлайн-кампания). Это была вторая рождественская песня, попавшая в Топ-40 как минимум с 1960-х годов, и первый раз, когда два рождественских трека попали в чарты так рано.