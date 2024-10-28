Исследование выявило странные тенденции празднования Рождества

Анализ показывает, что рождественские праздники с каждым годом начинаются все раньше. Полученные данные подтверждают предположение о том, что товары, песни и украшения на рождественскую тематику появляются в преддверии новогоднего сезона.
Анализ The Guardian показывает, что ворчание Гринча о том, что «Рождество с каждым годом наступает все раньше», на самом деле оправдано. Данные из крупных супермаркетов, местных новостных бюллетеней и британских чартов Top 40 подтверждают то, о чем общественность давно подозревала: медленное и неуклонное завоевание календаря товарами, песнями и рекламой на рождественскую тематику — явление, известное как «рождественский спад», — на самом деле реально.
Осенние листья, возможно, все еще цепляются за деревья, но среди нас есть группа людей, которые через несколько коротких недель начнут напевать песни на рождественскую тематику, пишет The Guardian.
Если судить по музыкальным чартам Великобритании, то для этих людей сейчас приемлемо начинать слушать праздничные мелодии с середины ноября, то есть за целых 45 дней до знаменательного дня.
Если посмотреть на то, когда рождественская песня впервые попадает в топ-40 синглов Великобритании каждый год, то можно увидеть устойчивый рост популярности рождественских песен с 1990-х годов. В прошлом году две песни попали в чарты за неделю, начавшуюся 10 ноября: «Last Christmas» Wham (на 37-м месте) и «All I Want For Christmas is You» Мэрайи Кэри (на 40-м месте, чему способствовала, по общему признанию, умная онлайн-кампания). Это была вторая рождественская песня, попавшая в Топ-40 как минимум с 1960-х годов, и первый раз, когда два рождественских трека попали в чарты так рано.
В 1990-х и начале 2000-х годов рождественская песня чаще попадала в топ-40 только в последние две недели года (заметным исключением стала песня East 17 «Останься еще на один день», которую команда журналистов Guardian официально считает рождественской песней, занявшая 7-е место 27 ноября 1994).
Самым ранним рождественским хитом, попавшим в чарты The Guardian, стала песня Джастина Бибера «Mistletoe», которая попала в топ-40 23 октября 2011 года, на пике его популярности (в 2021 году журнал Rolling Stone включил «Mistletoe» в свой список худших рождественских песен всех времен).
С 2014 года компания Official Chart Company включает в свои рейтинги потоковые данные, предполагая, что причина, по которой эти песни могут появляться раньше, заключается в том, что мы просто не можем удержаться от их трансляции.
Вы, скорее всего, услышите, как кто-то жалуется, что Рождество наступает раньше, когда вы ходите по магазинам, и не без причины, отмечает The Guardian. Данные, собранные для Guardian исследовательской компанией Assosia, занимающейся розничной торговлей, показывают, что Рождество теперь начинается летом, если дата начала продаж пирогов с начинкой и рождественских пудингов что-то значит.
Если посмотреть на среднюю дату выхода в продажу в магазинах Tesco, Sainsbury’s, Asda и Morrisons, то можно увидеть, что в этом году 7 сентября была выпущена упаковка из шести упаковок пирожков с начинкой «Мистер Киплинг», что ниже, чем 9 сентября в 2023 году и 28 сентября в 2020 году.
Аналогичная тенденция наблюдается и в производстве пирогов с начинкой собственного производства, а также рождественских пудингов.
Рождественские ярмарки, возможно, и зародились в немецкоговорящей Европе, но в настоящее время они прочно обосновались в городах по всей Великобритании. Кроме того, в календаре местных советов они появляются все раньше и раньше, признает The Guardian.
Франкфуртская рождественская ярмарка в Бирмингеме — одна из крупнейших в стране — откроется 1 ноября этого года. Это продолжает тенденцию к более раннему открытию, по крайней мере, с 2010 года.
The Guardian обнаружила аналогичные тенденции и в других местах: рождественская ярмарка в Эксетере открывается 15 ноября (по сравнению с 23 ноября в 2012 году), а ярмарка в Манчестере открывается 10 ноября (с 18 ноября в 2010 году).
В других местах ситуация с рождественским календарем остается стабильной. После пандемии в Бате, похоже, наметилась тенденция к изменению: в этом году рынок открылся 28 ноября, по сравнению с 20 ноября 2021 года.
The Guardian также выяснила, что включение рождественского освещения на Оксфорд-стрит и запуск рождественской рекламы Джона Льюиса также в целом не повлияли на распространение рождественской рекламы, даты которой менялись в течение последнего десятилетия.