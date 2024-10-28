Ипотечные ставки в большинстве банков превысили 25%

Наибольший рост зафиксирован в Транскапиталбанке, где ставки на новостройки поднялись на 7 п.п. и на 6,5 п.п. на вторичное жилье, в результате чего обе базовые ставки теперь составляют 27,75%. Совкомбанк также увеличил ставки на 4,25 п.п. — до 25,99% для всех видов недвижимости, в то время как Сбербанк поднял ставки на 3 п.п. до 25,2% годовых.