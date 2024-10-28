Ипотечные ставки в большинстве банков превысили 25%

Наибольший рост зафиксирован в Транскапиталбанке, где ставки на новостройки поднялись на 7 п.п. и на 6,5 п.п. на вторичное жилье, в результате чего обе базовые ставки теперь составляют 27,75%. Совкомбанк также увеличил ставки на 4,25 п.п. — до 25,99% для всех видов недвижимости, в то время как Сбербанк поднял ставки на 3 п.п. до 25,2% годовых.
ВТБ также превысил отметку в 25%, с увеличениями до 26% на новостройки и до 26,7% на вторичное жилье (+0,9 п.п.). Остальные банки двадцатки пока держат ставки ниже 25%. Средние ставки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) возросли на 3,02 п.п. до 26,03%: ВТБ поднял их до 27,1% (+1 п.п.), Сбербанк — до 26,1% (+3 п.п.), а Промсвязьбанк — до 25,2% (+2 п.п.).
Для готовых загородных домов ставки увеличились в среднем на 2,37 п.п., достигая отметки в 25,47%. Самая высокая ставка наблюдается в Транскапиталбанке (27,75%, +6 п.п.), за ним следуют ВТБ (27,1%, +1 п.п.) и Совкомбанк (25,99%, +4,25 п.п.).
Рост ставок произошел на фоне ожиданий повышения ключевой ставки Центробанком, который 25 октября увеличил ее с 19% до 21% (+2 п.п.).
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