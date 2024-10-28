Индекс гособлигаций РФ достиг минимума с 2009 года

Согласно данным на 14:07 по московскому времени, индекс RGBI опустился до 97,4 пункта. Это на 1,1% выше минимального уровня, зафиксированного в феврале 2009 года, который составлял 92,18 пункта. В октябре общее снижение индекса достигло 4,1%, а с начала года — 19,5%.