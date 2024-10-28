Индекс гособлигаций РФ достиг минимума с 2009 года

Согласно данным на 14:07 по московскому времени, индекс RGBI опустился до 97,4 пункта. Это на 1,1% выше минимального уровня, зафиксированного в феврале 2009 года, который составлял 92,18 пункта. В октябре общее снижение индекса достигло 4,1%, а с начала года — 19,5%.
Объем торгов облигациями на Московской бирже превысил 7,363 млрд рублей. Ранее, минимальные значения индекса RGBI были отмечены в марте 2022 года — на уровне 98,21 пункта и в декабре 2014 года — на уровне 97,69 пункта.
Индекс RGBI начал рассчитываться Московской биржей с 31 декабря 2002 года, его стартовая точка — 100 пунктов. Текущая динамика указывает на устойчивое давление на рынок государственных облигаций в сложившихся экономических и финансовых условиях.
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