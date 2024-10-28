Главные события финансовых рынков 28 октября — 3 ноября

События в мире
В США на неделе будет опубликована статистика по рынку труда и рынок ожидает небольшого роста безработицы. Если же безработица будет расти быстрее, чем ждут эксперты, это даст сигнал ФРС США, что ставку в экономике надо бы снизить сильнее. Низкая ставка — это дешевые деньги, часть которых, разумеется, станет топливом роста на фондовом рынке.
Аналитики Market Power ожидают, что с понедельника по пятницу главный индекс акций США S&P 500 может находиться в диапазоне 5720−6000 пунктов и даже обновить исторический максимум.
В России
В минувшую пятницу Банк России не просто повысил ключевую ставку до 21%, но и дал понять, что к концу года она может подняться до 22−23%.
На этой неделе долговой рынок и рынок акций будут под давлением. Облигации с постоянным купоном гарантированно продолжат падать. Поэтому аналитики MP считают, что инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать короткие депозиты и облигации с плавающим купоном.
Рубль
Пятничное решение ЦБ в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля. Но ставка 22% и перспективы ее повышения делают рублевые сбережения весьма привлекательными, а возросшие ставки по кредитам будут снижать спрос на импорт (читай — на валюту). Так что позже рубль получит поддержку от повышения ставки.
А на этой неделе, по прогнозам аналитиков, курс рубля, установленный ЦБ, будет колебаться в коридоре ₽94,5−98,9 за доллар.
Нефть
На следующей неделе — выборы в США и администрация Байдена старается ближневосточный конфликт и не допустить роста цен на нефть и бензин. Однако ОПЕК, три раза за месяц снизивший прогноз по спросу на нефть и альянс ОПЕК+, планирующий увеличить добычу нефти, могут спутать карты.
На этом фоне, аналитики MP прогнозируют волатильность котировок нефти Brent в диапазоне $72,1−78,1 за баррель.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»