Главные события финансовых рынков 28 октября — 3 ноября

В США на неделе будет опубликована статистика по рынку труда и рынок ожидает небольшого роста безработицы. Если же безработица будет расти быстрее, чем ждут эксперты, это даст сигнал ФРС США, что ставку в экономике надо бы снизить сильнее. Низкая ставка — это дешевые деньги, часть которых, разумеется, станет топливом роста на фондовом рынке.