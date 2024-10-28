«Гибкий путь» набирает обороты: как и почему вырос спрос на товары для дзюдо в России

Сентябрь стал месяцем пика продаж товаров для дзюдо, что объясняется началом тренировок в спортшколах и секциях, что говорит о растущем интересе к этому виду спорта, которому в 2023 году исполняется 110 лет в России. В конце прошлого года наблюдался рост по месяцам, с пиком в декабре благодаря новогодним подаркам и распродажам. Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего увеличения продаж.