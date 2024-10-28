«Гибкий путь» набирает обороты: как и почему вырос спрос на товары для дзюдо в России

Всемирный день дзюдо, который отмечают 28 октября, послужил поводом для исследования аналитиками компаний Wildberries и Russ, изучившими спрос на товары для поклонников этого единоборства. Об этом стало известно KP.RU.
С января по октябрь нынешнего года наблюдается значительный рост продаж товаров для дзюдо (41%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Интересно, что средние цены на продукцию остались стабильными, вопреки инфляционным процессам.
Основной категорией покупок среди поклонников дзюдо, именуемого также «гибким путем», остаются спортивные костюмы—дзюдоги или кимоно, как их чаще называют в России. Они составляют ровно половину всех продаж на платформе Wildberries, увеличившись на 22% за отчетный период. Еще больше впечатляет рост продаж поясов для дзюдо—57%. Также популярностью пользуются футболки и аксессуары—брелоки, подставки для медалей, кружки, бутылки, значки, держатели номерных знаков для автомобилей и рюкзаки.
Сентябрь стал месяцем пика продаж товаров для дзюдо, что объясняется началом тренировок в спортшколах и секциях, что говорит о растущем интересе к этому виду спорта, которому в 2023 году исполняется 110 лет в России. В конце прошлого года наблюдался рост по месяцам, с пиком в декабре благодаря новогодним подаркам и распродажам. Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего увеличения продаж.
Больше всего товаров для дзюдо было приобретено в Московской области, Краснодарском крае, Москве, также в Ростовской, Челябинской и других областях. Особенно выделяется Свердловская область, показавшая лучший рост—61% по сравнению с данными 2023 года.
Среди ведущих регионов по доле дзюдо-продукции от всех товаров на маркетплейсе выделяются ХМАО—Югра, Краснодарский край, Тюменская область и другие. Популярность дзюдо наиболее выражена среди жителей Урала, Сибири и южных регионов России.
Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик отметил, что дзюдо в России переживает новый этап развития. Это во многом благодаря усилиям региональных федераций. Дзюдо стало популярным среди жителей всех возрастов и полов.
«Сейчас нам важно развивать уже имеющиеся успехи. Тем более, что дзюдо — действительно очень красивый спорт, который учит побеждать и вне татами. Наша задача — воспитать сильных людей не только телом, но и духом, достойных граждан нашей страны», — подчеркнул Соловейчик.