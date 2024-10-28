Генконсул: проблема расчетов не имеет решающего значения в торговле с Гонконгом

Как отметил дипломат, несмотря на трудности, отношения России с Гонконгом являются частью «всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества» с материковым Китаем. Газета уточняет, что по итогам 2023 года двусторонняя торговля Гонконга с РФ выросла до $5,8 млрд, что на 50,9% больше, чем годом ранее. В прошлом году экспорт вырос на 123%, импорт — на 11,2%. По данным Совета по развитию торговли, российские поставки в основном включали драгметаллы, такие как серебро и платина, а также жемчуг и другие драгоценные камни.