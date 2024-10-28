Эксперт рассказал, какие документы нужны перед началом строительства дома

Если вы хотите построить дом на участке ИЖС, то получать разрешение на строительство не требуется.
Но при этом необходимо пройти процедуру согласования. Она включает несколько шагов.
1. Направить в местную администрацию уведомление о планируемом строительстве и приложить документы: копию паспорта, выписку из ЕГРН. Это можно сделать также через МФЦ или в электронном виде.
2. Дождаться ответа от местной администрации. В среднем срок рассмотрения составляет 7 дней.
3. Получить уведомление о согласовании строительства
Уведомление действует 10 лет. То есть в течение этого времени вы можете построить дом без повторного запроса в местные органы власти.
Могут ли отказать в строительстве? В ряде случаев, да. Например:
- Участок находится в особой зоне: историко-культурной, природной
и т. д.
- Категория и вид разрешенного использования не предусматривает строительство жилого дома.
- У вас нет права на участок.
- Параметры жилого дома превышают допустимые. Напомним, это максимум 3 этажа или высота в 20 метров.
- Ошибки в заполнении формы заявления.
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