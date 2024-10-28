Эксперт предупредил об «идеальном шторме» в экономике России

Он напомнил, что Банк России 25 октября не только повысил ключевую ставку до 21% годовых, но и анонсировал дальнейший ее рост. По словам банкира, в таких условиях бизнесу работать сложно, ведь не все предприятия получают льготные кредиты или работают по госзаказу.
Кроме того, отметил Коган, «фактически в 2025 году рукотворно формируется идеальных шторм»: жесткая денежно-кредитная политика, жесткая фискальная политика, жесткая макропруденциальная политика и отмена льготной ипотеки.
«В итоге пару кварталов экономика вполне может падать в 2025 г. вместо роста. Возможно, рынку только предстоит осознать эти мрачные перспективы. А пока общий консенсус ждет роста экономики на 1,8% в 2025 г. А что, если вместо 1,8 или там 1,5, получим минус 1,5?» — задался вопросом инвестбанкир.
Он добавил, что есть шанс на то, что экономика войдет в рецессию, но рост цен не остановится.
«И тогда встает любопытный вопрос: а победа над инфляцией нам нужна любой ценой?», — заключил Коган.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».