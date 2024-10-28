Эксперт предупредил об «идеальном шторме» в экономике России

Он напомнил, что Банк России 25 октября не только повысил ключевую ставку до 21% годовых, но и анонсировал дальнейший ее рост. По словам банкира, в таких условиях бизнесу работать сложно, ведь не все предприятия получают льготные кредиты или работают по госзаказу.