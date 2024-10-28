Эксперт подсчитал, сколько в среднем стоит ремонт квартиры в России

«Стоимость включает косметический ремонт, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков. Ремонт среднего уровня (бизнес) будет стоить от пяти до 12 тысяч рублей за квадратный метр, включая использование более дорогих материалов и более качественные отделочные работы», — уточнил эксперт.
Федор Васильев объяснил, что услуги по перепланировке помещения и демонтажу конструкций будут стоить от одной до пяти тысяч рублей за «квадрат», возведение перегородок между комнатами — от одной тысячи рублей за кв. м, ремонт потолка — 1,5−3,5 тысячи рублей за кв. м.
«Укладка напольного покрытия — от полутора до четырех тысяч рублей за квадратный метр. Замена окон и дверей — 8−15 тысяч рублей за штуку. Электрика — от 500 рублей за точку, чистовая отделка — от полутора тысяч рублей за квадратный метр. Замена сантехники — от пяти до 30 тысяч рублей за единицу. Стоит понимать, что данные расценки представлены в усредненном виде, и могут варьироваться в указанном диапазоне в зависимости от множества факторов», — подвел итоги эксперт по строительству.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».