Эксперт подсчитал, сколько в среднем стоит ремонт квартиры в России

«Укладка напольного покрытия — от полутора до четырех тысяч рублей за квадратный метр. Замена окон и дверей — 8−15 тысяч рублей за штуку. Электрика — от 500 рублей за точку, чистовая отделка — от полутора тысяч рублей за квадратный метр. Замена сантехники — от пяти до 30 тысяч рублей за единицу. Стоит понимать, что данные расценки представлены в усредненном виде, и могут варьироваться в указанном диапазоне в зависимости от множества факторов», — подвел итоги эксперт по строительству.