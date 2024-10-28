Чистая прибыль ВТБ по МСФО за девять месяцев снизилась на 0,3%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности за январь — сентябрь 2024 года составила 375 млрд рублей. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из отчета кредитной организации.
При этом чистая прибыль за третий квартал 2024 года выросла в сравнении с тем же периодом годом ранее на 13,2%, до 97,9 млрд рублей. Активы ВТБ с начала года выросли на 14,6%, до 33,7 трлн рублей.
«Чистая прибыль группы ВТБ за девять месяцев текущего года составила 375 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 21,3%. Это дает нам возможность подтвердить наш прогноз по чистой прибыли на уровне 550 млрд рублей с учетом дополнительных факторов, включая прибыль от работы с заблокированными активами», — отметил первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова были приведены в сообщении кредитной организации.
Как следует из отчетности, объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,7 трлн рублей, увеличившись за девять месяцев 2024 года на 13%. В третьем квартале рост совокупного кредитного портфеля группы немного замедлился и составил 3% по сравнению с 4,1% во втором квартале и 5,4% в первом квартале 2024 года.
Кредиты физическим лицам выросли с начала года на 10,1%, до 7,7 трлн рублей. Рост за третий квартал 2024 года составил менее 1%. Объем кредитов юридическим лицам увеличился по итогам девяти месяцев на 14,4%, до 16 трлн рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы по состоянию на 30 сентября 2024 года составила 32% (33% на 31 декабря 2023 года).
По состоянию на 30 сентября 2024 года совокупные средства клиентов группы ВТБ выросли на 14,5%, до 25,6 трлн рублей. Рост средств клиентов — юридических лиц с начала 2024 года составил 12,5%, портфель средств клиентов — юридических лиц составил 14,3 трлн рублей. Объем средств клиентов — физических лиц увеличился по итогам девяти месяцев на 17,2%, достигнув на отчетную дату 11,3 трлн рублей.
Расходы на персонал и административные расходы составили 110,8 млрд рублей за третий квартал и 323 млрд рублей за девять месяцев 2024 года, увеличившись на 12,5% и на 18,6% соответственно. В ВТБ объясняют такой рост плановым увеличением инвестиций в технологии и трансформацию, а также масштабированием розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы и ввиду включения в расходы на персонал и административные расходы расходной базы банка РНКБ (вошел в состав группы ВТБ весной 2023 года).