Чистая прибыль ВТБ по МСФО за девять месяцев снизилась на 0,3%

Расходы на персонал и административные расходы составили 110,8 млрд рублей за третий квартал и 323 млрд рублей за девять месяцев 2024 года, увеличившись на 12,5% и на 18,6% соответственно. В ВТБ объясняют такой рост плановым увеличением инвестиций в технологии и трансформацию, а также масштабированием розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы и ввиду включения в расходы на персонал и административные расходы расходной базы банка РНКБ (вошел в состав группы ВТБ весной 2023 года).