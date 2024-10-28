ЦБ за девять месяцев выявил 6 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности

«За 9 месяцев 2024 года было выявлено почти 6 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности. Это на 43% больше, чем за такой же период 2023 года. Большинство таких схем действует в интернете. Рост происходит из-за масштабирования псевдоинвестиционных проектов в соцсетях и Telegram», — говорится в сообщении.
При этом в ЦБ отметили, что большая часть ресурсов, которые использовали мошенники для продвижения своих услуг (сайтов, Телеграм-каналов, страниц в соцсетях
«Такие проекты не успевают “раскрутиться” и привлечь значительные средства», — отмечается в сообщении регулятора.