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ЦБ за девять месяцев выявил 6 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, выявленных ЦБ РФ по итогам января — сентября 2024 года, увеличилось по сравнению с таким же периодом годом ранее почти в полтора раза, до 6 тыс., сообщил Банк России.

Источник: РИА "Новости"

«За 9 месяцев 2024 года было выявлено почти 6 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности. Это на 43% больше, чем за такой же период 2023 года. Большинство таких схем действует в интернете. Рост происходит из-за масштабирования псевдоинвестиционных проектов в соцсетях и Telegram», — говорится в сообщении.

При этом в ЦБ отметили, что большая часть ресурсов, которые использовали мошенники для продвижения своих услуг (сайтов, Телеграм-каналов, страниц в соцсетях и т. п.), были выявлены на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами, и заблокированы по инициативе Банка России за распространение информации о деятельности финансовой пирамиды или оказании финансовых услуг без разрешения.

«Такие проекты не успевают “раскрутиться” и привлечь значительные средства», — отмечается в сообщении регулятора.