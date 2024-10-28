ЦБ за девять месяцев выявил 6 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности

При этом в ЦБ отметили, что большая часть ресурсов, которые использовали мошенники для продвижения своих услуг (сайтов, Телеграм-каналов, страниц в соцсетях и т. п. ), были выявлены на начальном этапе, до их индексации поисковыми системами, и заблокированы по инициативе Банка России за распространение информации о деятельности финансовой пирамиды или оказании финансовых услуг без разрешения.