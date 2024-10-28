Аналитики Citi понизили краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70

Аналитики Citigroup понизили краткосрочный прогноз для цены нефти марки Brent до $70 с $74 за баррель, что обусловлено «снижением премии за риск» после израильских ударов по иранским военным объектам на прошлой неделе.
Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, но ен нанес удары по нефтяным объектам Тегерана. Этот факт стал главным для пересмотра прогноза аналитиков. Менее значительный, чем прогнозировалось ранее, масштаб атаки в целом, ослабил опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Эксперты Citi подтвердили данный ранее прогноз: они считают, что Brent в I квартале 2025 года будет стоить в среднем $65 за баррель, во втором — $60 за баррель.
В оптимистичном сценарии банка не исключен скачок нефтяных котировок до $120 за баррель, но вероятность такого развития ситуации они оценивают менее чем в 10%.
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