Аналитики Citi понизили краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, но ен нанес удары по нефтяным объектам Тегерана. Этот факт стал главным для пересмотра прогноза аналитиков. Менее значительный, чем прогнозировалось ранее, масштаб атаки в целом, ослабил опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.