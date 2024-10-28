Акции «Норникеля» на Мосбирже снижались более чем на 2,5%

Отрицательная динамика отмечена на фоне публикации операционных результатов компании за девять месяцев 2024 года. «Норникель» по итогам девяти месяцев 2024 года сохранил производство никеля на уровне прошлого года, оно составило более 146 тыс. тонн, а выпуск палладия увеличил на 1%, до 2,156 млн тройских унций, говорится в сообщении компании.