Акции «Норникеля» на Мосбирже снижались более чем на 2,5%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Котировки акций «Норникеля» на Мосбирже опускались более чем на 2,5%, свидетельствуют данные торгов.
Отрицательная динамика отмечена на фоне публикации операционных результатов компании за девять месяцев 2024 года. «Норникель» по итогам девяти месяцев 2024 года сохранил производство никеля на уровне прошлого года, оно составило более 146 тыс. тонн, а выпуск палладия увеличил на 1%, до 2,156 млн тройских унций, говорится в сообщении компании.
До публикации отчета бумаги «Норникеля» снижались на 1,09%, до 100,24 рубля за акцию, свидетельствуют данные биржи на 12:59 мск,
К 14:31 мск акции «Норникеля» ускорили снижение и торговались на уровне 98,6 рубля за бумагу (-2,51%).
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.