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Акции компании Philips рухнули на 17% на фоне снижения спроса в Китае

В понедельник утром на европейских биржах акции голландской компании Philips, которая специализируется на производстве товаров для здоровья, упали в цене. Как сообщил гендиректор компании Рой Якобс в интервью каналу CNBC, это произошло после снижения прогноза по продажам на весь год из-за падения спроса со стороны Китая.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail

В понедельник акции Philips продемонстрировали резкое падение на 14,55% к 8:26 по лондонскому времени. Это обусловило дальнейшее снижение стоимости компании на 15%. Тревожные рыночные изменения стали катализатором для высказываний генерального директора компании, Роя Якобса, который подчеркнул необходимость «адаптироваться к новым темпам роста» на китайском рынке.

В интервью программе «Squawk Box Europe» на канале CNBC Рой Якобс пояснил, что ситуация в Китае, вопреки ожиданиям стабилизации во второй половине года, ухудшилась. Он отметил, что антикоррупционные меры в китайской сфере здравоохранения отрицательно сказываются на рынке, держа его на «низшей точке». Несмотря на пессимистичный прогноз, Якобс подчеркнул значимость китайского рынка для дальнейшего роста Philips, заявив, что «вопрос не в том, вернется ли он вообще, а в том, когда это произойдет».

Финансовое сообщество пристально следит за развитием событий и адаптацией стратегий Philips в ответ на падающий спрос в Китае.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».