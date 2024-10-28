Акции компании Philips рухнули на 17% на фоне снижения спроса в Китае

В интервью программе «Squawk Box Europe» на канале CNBC Рой Якобс пояснил, что ситуация в Китае, вопреки ожиданиям стабилизации во второй половине года, ухудшилась. Он отметил, что антикоррупционные меры в китайской сфере здравоохранения отрицательно сказываются на рынке, держа его на «низшей точке». Несмотря на пессимистичный прогноз, Якобс подчеркнул значимость китайского рынка для дальнейшего роста Philips, заявив, что «вопрос не в том, вернется ли он вообще, а в том, когда это произойдет».