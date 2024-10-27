В Сербии считают экономически блестящей идею БРИКС с категорией стран-партнеров

«Мне кажется, вот это совершенно новый момент, который для меня лично, как человека, который занимается экономикой всю свою жизнь, просто блестящий», — отметил Попович, комментируя соответствующую тему по итогам саммита в Казани.
Он подчеркнул, что у Сербии сложились «прекраснейшие отношения» как с изначальными членами БРИКС — Россией и Китаем, так и с новыми членами. «Развиваем сейчас и делаем все возможное для развития отношений и с Саудовской Аравией, и с Южной Африкой, и вообще со всем африканским континентом, — продолжил Попович. — С Ираном существует потенциал для развития отношений. Так что хочу сказать, что у нас влияние БРИКС действительно немаленькое. Но сотрудничество не столь развитое с объединением в целом, как с его отдельными странами».
При этом министр отметил, что пока рано говорить о заявке Сербии в БРИКС. «Как говорил наш президент [Александар Вучич], европейская повестка на столе. Взаимовыгодные отношения со странами БРИКС существуют — и мы очень хотим их расширять. Это абсолютно один из основных приоритетов. БРИКС [пока] не принимает [новых членов]. Вот даже недавняя заявка Турции будет рассматриваться долго», — резюмировал он.
О саммите
16-й саммит БРИКС, который стал ключевым событием председательства РФ в объединении, проходил в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.
Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году в ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.