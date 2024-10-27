В Сербии считают экономически блестящей идею БРИКС с категорией стран-партнеров

Он подчеркнул, что у Сербии сложились «прекраснейшие отношения» как с изначальными членами БРИКС — Россией и Китаем, так и с новыми членами. «Развиваем сейчас и делаем все возможное для развития отношений и с Саудовской Аравией, и с Южной Африкой, и вообще со всем африканским континентом, — продолжил Попович. — С Ираном существует потенциал для развития отношений. Так что хочу сказать, что у нас влияние БРИКС действительно немаленькое. Но сотрудничество не столь развитое с объединением в целом, как с его отдельными странами».