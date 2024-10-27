The Economic Times: с какими вызовами столкнулась Россия при создании альтернативы Суэцкому каналу

Северный морской путь (СМП) — главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана и частично Тихого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина этой артерии от пролива Карские Ворота до бухты Провидения составляет около 5600 километров.
Поскольку судоходство в ледяных водах становится все проще в условиях изменения климата, Россия поставила целью нарастить арктические грузопотоки к 2035 году до 220 миллионов тонн в год, главным образом благодаря новым нефтегазовым проектам. Но, как пишет The Economic Times, развитие СМП сопряжено с большими трудностями.
Во-первых, по словам вице-премьера Юрия Трутнева, Россия столкнулась с дефицитом грузовых судов ледового класса: страна не может построить флот самостоятельно.
К 2030 году российские верфи способны построить только 16 арктических грузовых судов из как минимум 70 необходимых, заявил Трутнев на правительственном совещании по вопросам развития Арктики, состоявшемся на этой неделе.
Однако, по словам аналитика «Яков и партнеры» Валдиса Плявиньша, только 27 из этих судов, включая 15 танкеров для сжиженного природного газа, семь нефтеналивных танкеров и пять контейнеровозов, относятся к классу Arc6 или Arc7, что позволяет осуществлять круглогодичную навигацию по более толстым зимним льдам.
Во-вторых, высокая стоимость заимствований для отечественных проектов по строительству ледоколов делает российские тарифы на сопровождение судов по Северному морскому пути неконкурентоспособными.
В-третьих, западные санкции, введенные после начала конфликта на Украине, замедлили развитие российских арктических месторождений и ограничили доступ страны к иностранным верфям. Это сократило возможности России осуществлять экспорт морским путем, особенно зимой, когда обычные суда не могут пересечь канал.
Дальнейший рост перевозок по Северному морскому пути зависит как от наличия танкеров ледового класса, так и от прогресса в реализации арктических проектов.
Но западные санкции помешали «Новатэку» получить суда ледового класса, заказанные в Южной Корее. Российская судоверфь «Звезда» уже спустила на воду по меньшей мере три из 15 СПГ-танкеров для проекта, но пока только один из них сообщил о готовности к ходовым испытаниям. Первоначально предполагалось, что «Звезда» предоставит первый танкер для «Арктик СПГ — 2» в марте 2023 года.
«Восток Ойл», новое месторождение «Роснефти», в этом году должно было увеличить грузопоток по арктическому маршруту на 30 млн тонн, однако добыча нефти на проекте все еще находится на стадии тестирования.
Береговая транспортная сеть для «Восток Ойл» еще не завершена, строительство флота для проекта даже не начиналось.
В результате Россия прогнозирует, что общий объем грузопотоков по Северному морскому пути по итогам 2024 года составит около 40 млн тонн — лишь половину от первоначального целевого показателя.
Все эти проблемы сдерживают арктические амбиции России. Но при этом, как отметил Трутнев, «интерес ряда стран к трассе СМП, их желание получить возможность беспрепятственных перевозок вдоль трассы и влиять на ситуацию на арктическом побережье РФ становятся все более ярко выраженными».