The Economic Times: с какими вызовами столкнулась Россия при создании альтернативы Суэцкому каналу

Но западные санкции помешали «Новатэку» получить суда ледового класса, заказанные в Южной Корее. Российская судоверфь «Звезда» уже спустила на воду по меньшей мере три из 15 СПГ-танкеров для проекта, но пока только один из них сообщил о готовности к ходовым испытаниям. Первоначально предполагалось, что «Звезда» предоставит первый танкер для «Арктик СПГ — 2» в марте 2023 года.