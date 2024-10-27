Россиянам объяснили, чем отличаются УК, ТСЖ и ЖК

Управление многоквартирными домами для таких организаций является профессиональной деятельностью, которая приносит прибыль. Управляющие организации имеют больше финансовых возможностей для автоматизации своей деятельности, применения новых технологий. Они могут иметь у себя в штате различных специалистов, способных качественно осуществлять работы по дому. Также для этих целей они могут нанимать подрядчиков. При этом ответственность перед собственниками за выполненные работы и оказанные услуги несет именно управляющая организация.