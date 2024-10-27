Почему растут цены на сливочное масло и что с этим будет делать ФАС

По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%. В «Союзмолоке» объясняют это увеличением себестоимости производства по всей цепочке от сырья до переработки. В августе себестоимость сливочного масла была выше, чем годом ранее, на 16%: зарплата сотрудников выросла на 24%, затраты на закупку сырья — почти на 20%, выросла кредитная нагрузка, растет инфляция, наблюдается увеличение затрат на обслуживание и ремонт оборудования и техники и т. д. Это не может не отражаться на стоимости готовой продукции. При этом на протяжении двух лет до этого рост цен сдерживался: в 2023 году цены на масло выросли на 3,5%, в то время как продовольственные товары в среднем подорожали на 8,9%.