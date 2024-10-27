Мировые бренды перестали справляться с конкуренцией в Китае

В середине августа глава LVMH Бернар Арно выбыл из тройки самых богатых людей мира. Впрочем, после того как власти Китая приняли меры по стимулированию экономики, его состояние выросло на 17 миллиардов долларов, а ценные бумаги его компании подорожали почти на 10 процентов.