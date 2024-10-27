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Каким будет курс рубля на неделе с 28 октября по 3 ноября 2024: прогноз эксперта

По итогам уходящей недели рубль ослаб к доллару США и китайскому юаню на 0,3%. Что будет на следующей — рассказала Финансам Mail Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Наталья Ващелюк
старший аналитик УК Первая
Источник: Freepik

По итогам недели рубль ослаб к доллару США и китайскому юаню на 0,3%. «Подготовка к уплате налогов 28 октября, вероятно, сдерживала ослабление рубля», — отметила она.

Высокие процентные ставки также продолжают поддерживать позиции национальной валюты.

Значимым событием для финансовой сферы стало заседание Банка России. «Регулятор повысил ключевую ставку, ужесточил риторику и обновил прогнозы», — добавила Наталья Ващелюк.

Центробанк ориентирует на возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22 или 23%, напомнила аналитик.

Также регулятор ожидает, что в 2025 году инфляция снизится до 4,5−5% г/г, а средняя ключевая ставка может составить 17−20%.

На следующей неделе Ващелюк ожидает выраженной динамики на валютном рынке, курс доллара может составлять 96−98 ₽, юаня — 13,4−13,7 ₽

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».