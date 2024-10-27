Каким будет курс рубля на неделе с 28 октября по 3 ноября 2024: прогноз эксперта

По итогам недели рубль ослаб к доллару США и китайскому юаню на 0,3%. «Подготовка к уплате налогов 28 октября, вероятно, сдерживала ослабление рубля», — отметила она.
Высокие процентные ставки также продолжают поддерживать позиции национальной валюты.
Значимым событием для финансовой сферы стало заседание Банка России. «Регулятор повысил ключевую ставку, ужесточил риторику и обновил прогнозы», — добавила Наталья Ващелюк.
Центробанк ориентирует на возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22 или 23%, напомнила аналитик.
Также регулятор ожидает, что в 2025 году инфляция снизится до 4,5−5% г/г, а средняя ключевая ставка может составить 17−20%.
На следующей неделе Ващелюк ожидает выраженной динамики на валютном рынке, курс доллара может составлять 96−98 ₽, юаня — 13,4−13,7 ₽
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